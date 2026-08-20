Notizie Oggi 24Tutto sulla televisione: programmi, storie e novità
Le selezioni di Chi vuol essere milionario? il metodo che ha scoperto concorrenti memorabili
Programmi Iconici

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25/08/2026 · Martina Ghidini
Com’è cambiato il ruolo del pubblico in studio nei decenni? Evoluzione che pochi ricordano
Storia TV

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25/08/2026 · Alessio Martucci
Cosa succede se un concorrente si ritira a metà trasmissione? La soluzione di emergenza che pochi conoscono
Curiosità e Dietro le Quinte

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25/08/2026 · Allegra Miceli
Qual è il rapporto tra volti della TV e pubblico giovane? Il segreto dei nuovi media
Volti della TV

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25/08/2026 · Rosanna Pessina
La logica dietro le repliche in TV: quando conviene e cosa ottengono le reti
Palinsesti

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24/08/2026 · Laura Savagnone
Come Mai dire Gol ha creato tormentoni ancora usati oggi: l’influenza sottovalutata
Programmi Iconici

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24/08/2026 · Stefano Valbuzzi
La nascita delle soap opera italiane: differenze sorprendenti rispetto ai format stranieri
Storia TV

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24/08/2026 · Stefano Valbuzzi
Come si evitano gli spoiler nei programmi registrati? Il metodo usato dietro ogni puntata di successo
Curiosità e Dietro le Quinte

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24/08/2026 · Mauro Tavolieri
Perché si cambia spesso il volto di un programma? Le strategie che stanno dietro queste scelte
Volti della TV

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23/08/2026 · Allegra Miceli
Come vengono affrontati gli imprevisti nei palinsesti live? Soluzioni adottate nel backstage
Palinsesti

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23/08/2026 · Alessio Martucci
Il fenomeno Non è la Rai: scelte stilistiche e regole non scritte che hanno fatto scuola
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23/08/2026 · Laura Savagnone
Documentari e cultura in Rai: il motivo per cui sono stati imitati ovunque
Storia TV

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23/08/2026 · Mauro Tavolieri
Effetti sonori live: la postazione nascosta che contribuisce al successo delle trasmissioni
Curiosità e Dietro le Quinte

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22/08/2026 · Stefano Valbuzzi
I testimonial pubblicitari storici della TV: perché vengono ancora ricordati a distanza di anni
Volti della TV

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22/08/2026 · Laura Savagnone
Curiosità sui palinsesti delle reti regionali: motivi delle differenze rispetto ai canali nazionali
Palinsesti

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22/08/2026 · Martina Ghidini
Per quale motivo Unomattina è diventato punto di riferimento? Gli ingredienti segreti dell’efficacia
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22/08/2026 · Rosanna Pessina
Come si preparavano i grandi live musicali in TV? Curiosità dietro le quinte svelate
Storia TV

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21/08/2026 · Sonia Sandrelli
Retroscena dei programmi di cucina in TV: come vengono realizzati i piatti dietro le quinte
Curiosità e Dietro le Quinte

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21/08/2026 · Alessio Martucci
Chi sono i pionieri della TV commerciale italiana? Motivazioni e ostacoli superati in silenzio
Volti della TV

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21/08/2026 · Gianluca Caletti
Palinsesti tematici: la divisione tra intrattenimento, informazione e cultura in TV
Palinsesti

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21/08/2026 · Sonia Sandrelli
La mitica Domenica In degli esordi: elementi copiati da format internazionali
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20/08/2026 · Corrado Bertarelli
La censura televisiva in Italia: casi famosi e conseguenze inaspettate sui programmi
Storia TV

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20/08/2026 · Rosanna Pessina
Cosa fanno gli autori durante una crisi in diretta? La scelta istantanea che cambia tutto
Curiosità e Dietro le Quinte

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20/08/2026 · Corrado Bertarelli
Come si forma la squadra di un programma di successo? Dietro le quinte della selezione dei volti
Volti della TV

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20/08/2026 · Sonia Sandrelli